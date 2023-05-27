إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالغربية

أصيب 3 أشخاص بكدمات، وسحجات وكسور، وجروح متفرقة، إثر تصادم دراجتين ناريتين «موتوسيكل» في شارع الجيش بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بتصادم متوسيكلين

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة زفتى في محافظة الغربية، بلاغا من الأهالي، يفيد بتصادم دراجتين ناريتين «موتوسيكل» بشارع الجيش الرئيسي في مدينة زفتى، أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة في الجسد.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 3 أشخاص باصابات مختلفة ومتفرقة، تنوعت ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في الجسد، إثر تصادم دراجتين ناريتين «موتوسيكل» بشارع الجيش، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

رفع أثار الحادث

وتم نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، والدفع بأوناش لرفع أثار الحادث، تمهيدا لتيسير حركة المرور، وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.