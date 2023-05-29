اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مثلث ماسبيرو» لوحة على نيل القاهرة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي»: تدفّقات اللاجئين تحتاج إلى مقاربة شاملة تحقّق الاستقرار الأمني والسياسي والتنمية المستدامة

«مصر الملاذ الآمن» لـ9 ملايين ضيف

«جراندي»: مصر تبذل جهداً هائلاً لمساعدة الوافدين.. وإشادات دولية بدورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية.. والجاليات: الشعب المصري قدّم لنا الكثير

زيادة جماهير نهائي أفريقيا.. و«كولر» يحذر «طاهر» من تراجع المستوى

المشروع على 75 فدانا ويضم 4 أبراج مطلة على «26 يوليو» وأخرى استثمارية على النيل

«مثلث ماسبيرو».. «لوحة على نيل القاهرة»

الزيادة السكانية أكبر التحديات

العائدون: «الحكومة نفّذت وعدها والتطوير فاق توقعاتنا».. ومدير المشروع: 1٫65 مليار جنيه فاتورة تطوير المنطقة

«التنمية الحضرية»: سعر الوحدة حاليا يصل لـ3 ملايين جنيه والدولة تحمّلت التكاليف

«ابدأ» تشارك في جلسات الحوار.. وترسم «خارطة طريق» جديدة لمواجهة تحديات توطين الصناعة

الصفحة الثانية

«ادخلوها آمنين».. 9 ملايين ضيف على أرض مصر

«السيسي»: تدفقات اللاجئين تحتاج إلى مقاربة شاملة تستهدف جذور الأزمات وتحقق الاستقرار الأمني والسياسي والتنمية المستدامة

الرئيس يستقبل مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: نثمّن دور المفوضية في التعامل مع مشاكل اللاجئين في ظل تصاعد الأزمات العالمية

المفوض السامي لـ«شؤون اللاجئين»: مصر تبذل جهدا هائلا لمساعدة الوافدين السودانيين ومن جنسيات مختلفة.. وعلى المجتمع الدولى والجهات المانحة تقديم يد العون للدول المستضيفة والمتأثرة بالنازحين

خبراء: مصر لم تتاجر يوما بالقضية رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية

«بيومي»: «القاهرة» تتحمل أعباءهم المادية.. و«العناني»: عدم تأخرها عن تقديم المساعدة أفضل رد على المشككين في قدراتها السياسية والاقتصادية على التعامل مع أي طارئ

السفيرة نائلة جبر: استمرار حملات التوعية وتنظيم ملتقيات توظيفية في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة على رأس أولوياتنا

رئيس «مكافحة الهجرة غير الشرعية»: الدولة تنظر للقضية على أنها انتهاك لحقوق الإنسان

تغليظ العقوبة على المهربين وإيجاد فرص عمل بديلة وتشجيع العمل الحرفي والتعليم الفني.. أبرز ملامح أجندة عمل اللجنة

اللاجئون في مصر

الصفحة الثالثة

أبناء الجاليات.. «ضيوف وليسوا لاجئين»

«النخلاني»: الشعب المصري قدم لأبناء اليمن الكثير.. و«أهل الكنانة» كلهم شهامة وكرم.. و«السباعي»: أشعر أنني بين أهلي السوريين اللي اتحرمت منهم

«إبراهيم»: تركت تشاد للإقامة في «بلدي الثاني» وشجعت «الفراعنة» في أمم أفريقيا.. و«الطاهر»: لم نشعر بأي غربة.. وبيوت أهل أسوان مفتوحة لأي سوداني

إشادات دولية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستقبال اللاجئين

«جريفيث»: تبذل مساعي جادة لحل الأزمة السودانية وتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل.. و«كليفرلي»: نشكر القاهرة على المساعدة في إجلاء رعايانا

كريستين بشاي: الهلال الأحمر شريك في تقديم الخدمات بالتعاون مع الجهات الحكومية

مسؤول العلاقات الخارجية بـ«المفوضية»: وفرنا 114 مليون دولار لمصر دعما للاجئين

اللاجئون العابرون للحدود الجنوبية

«القاهرة» تحتضن 160 ألف لاجئ منهم 154 ألف سوداني

الصفحة الرابعة

«التنسيقية» تنظم صالونين لمناقشة قضايا المحور المجتمعي: الزيادة السكانية أكبر تحديات التنمية

«حسن»: نسبة الأمية مرتفعة في 5 محافظات.. و«زهري»: نحتاج زيادة الوعي بالمشكلات.. و«كليب»: مطلوب تعيين 40 ألف معلم سنويا لسد العجز

خريطة جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الثالث

«ابدأ» تشارك في جلسات «الحوار».. وترسم «خارطة طريق» جديدة لمواجهة تحديات توطين الصناعة

استراتيجية لتذليل العقبات ومعاودة إنتاج المصانع المتعثرة وحل مشكلات 5000 مصنع سنويا

ممثل مبادرة «ابدأ»: المبادرة تجسيد حقيقي لرؤية القيادة السياسية وانعكاس لخطوات الدولة الفعالة في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الصناعية

رفعت رشاد يكتب: قرن تركي عظيم

الصفحة الخامسة

«مثلث ماسبيرو».. «لوحة على نيل القاهرة»

المشروع على 75 فدانا ويضم 4 أبراج مطلة على «26 يوليو» وأبراجا استثمارية على النيل

شهادات دولية

تطوير شامل للمناطق غير الآمنة.. حلم أصبح واقعاً

31 منطقة غير مخططة تم تطويرها

المساحة 2380 فداناً

350 مليون جنيه تكلفة التطوير

263 ألف أسرة مستفيدة

13 منطقة غير مخططة تم تطويرها

المساحة 650 فداناً

148 مليون جنيه تكلفة التطوير

62 ألف أسرة مستفيدة

152 ألف فدان مساحة المناطق غير المخططة

318 مليار جنيه تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية

المساحة 6941 فداناً

690 ألف أسرة مستفيدة من التطوير

1105 أسواق عشوائية جارٍ تطويرها

الصفحة السادسة

نقلة حضارية في مثلث ماسبيرو

قلب العاصمة ينتعش

75 فدانا مساحة المشروع.. ويضم 4 أبراج سكنية وإدارية واستثمارية

«التنمية الحضرية»: سعر أي وحدة لا يقل عن 3 ملايين جنيه.. والدولة تحملت التكاليف إرضاءً للمواطنين

إعادة رونق «القاهرة» بـ«الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة وأهالينا والخيالة»

المترو.. خط أخضر يقدم خدمة بمعايير عالمية

«أستاذ طرق»: تخدم منطقة مكتظة بالسكان يصعب الوصول إليها وحققت سيولة مرورية وراعت السلامة الإنشائية للمباني المحيطة

المحافظة: إقامة مجتمعات عمرانية جديدة فارقة في القضاء على العشوائيات

المهندس محمد الغمراوي: مشروع «مثلث ماسبيرو» لم يسلم من التشكيك فيه منذ اللحظة الأولى

رئيس «الجهاز»: 900 أسرة يحصلون على 936 وحدة.. والتسليم في الوقت المحدد دليل على وفاء الدولة بوعودها

أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية وأماكن انتظار تتسع لـ1272 سيارة ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات

الصفحة السابعة

من العشوائية لـ«سكن كريم».. عائدون إلى «المنطقة»: «الحكومة وعدتنا بحياة كريمة ونفذت وعدها والتطوير فاق توقعاتنا».. والتشطيبات لا تقل عن «الكمبوندات»

«أم زكريا»: تسلمت شقة غرفتين وصالة بحمام ومطبخ.. و«كمال»: «هنعيش في أبراج زي المدن الجديدة» و«إبراهيم»: «الصنايعية كانوا حاضرين التسليم لعلاج أي مشكلات»

شقق فاخرة تسلمها العائدون إلى «مثلث ماسبيرو»

«الإسكان البديل».. 70% من الأهالي حصلوا على مقابل مادي و9% ذهبوا إلى «الأسمرات»

«التنمية الحضرية»: برجان للإسكان البديل يضمّان 18 طابقاً بإجمالي 936 وحدة سكنية والعمارات تحفة معمارية

برلمانيون: الدولة حققت نجاحات في توفير مشروعات سكنية تليق بالمصريين

«إسماعيل»: غيّرت وجه العاصمة.. و«الجندي»: أولت اهتماما بالمناطق غير المخططة والخطرة

المهندس نسيم سليم: 1.65 مليار جنيه تكلفة التطوير.. و5 بنايات متصلة داخليا للإسكان البديل

مدير المشروع: 30 أسرة تسلمت مفاتيح الوحدات السكنية الجديدة وجارٍ التجهيز لنقل متعلقاتهم

برجان سكني إداري وفندقي على مساحة 8500 متر يحتوي كل منهما على 5 بوديوم و2 جراج للسيارات تحت الأرض و3 أبراج سكنية تجارية ترفيهية

أبراج الإسكان البديل

الصفحة الثامنة

3 في مهمة رسمية

رسالة من العيار الثقيل

تحذير جناح الأهلي من تراجع المستوى.. رفض عودة «حسن».. وزيادة جماهير «النهائي»

تصحيح المسار

الزمالك يواجه «الطلائع» بمؤجلات الدوري وتغييرات منتظرة في تشكيل «الأبيض»

«الضحايا الـ5»

مشروع «كلوب» يحمل مفاجآت لـ«صلاح».. ووداع خاص للرباعي

عقوبات قاسية

إيقافات وغرامات على «فيوتشر وإنبي».. وطوارئ في «الحكام»