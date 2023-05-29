عالم أزهري: الحجامة عادة عربية وليست سنة عن النبي (فيديو)

أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، أن الحجامة هي جزء من منظومة كبيرة تسمى «الطب النبوي»، وتشمل مجموعة كبيرة من العلاجات التي تناقلت إلينا عبر العصور.

التداوي بالحجامة

وقال إبراهيم رضا خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن التداوي بالحجامة أو الطب النبوي، لم يكن أيام الرسول، أو الصحابة، ولكن تم بعدهم بسنوات طويلة.

إبراهيم رضا: الحجامة ليست سنة عن النبي

وتابع: «القرآن الكريم لا يعالج الأمراض العضوية، ومن يعتقد ذلك فهو جاهل، الحجامة ليست سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي عادة عربية توارثها الأشخاص منذ عشرات القرون».

وأكمل: «اللحية سنة عادة وليست سنة عبادة، والتطور الكبير في مجال الطب، أظهر جمود الذين يستخدمون ما يسمى بالطب النبوي، ومع كل اختراع طبي تتعالى أصوات هؤلاء بعدم استخدام هذا الاختراع في العلاج».