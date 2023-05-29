واعظ أزهري لـ قناة الناس: القرآن شفاء للأبدان ورحمة للأرواح

قال الشيخ محمد حسن، واعظ بالأزهر الشريف، إن تعليم الأطفال القرآن الكريم بالتجويد أمر مهم، مشيرا إلى قوله تعالى: «وَنُنزلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ»، والمقصود هنا شفاء للأبدان ورحمة للأرواح، والشفاء من كل اضطراب نفسي وخلل فكري.

أهمية علم التجويد

وأوضح «حسن» خلال استضافته ببرنامج البيت المذاع على قناة الناس اليوم الاثنين، أن علم التجويد يهتم بتلاوة القرآن بشكل صحيح وإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح، ويجب أن نهتم بهذا العلم ونعلمه لأطفالنا.

قناة الناس في ثوبها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.