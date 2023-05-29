واعظ أزهري لـ قناة الناس: النطق الخاطئ عند الأطفال سببه دعابة الأسرة

قال الشيخ محمد حسن، واعظ بالأزهر الشريف، إن علم التجويد في القرآن الكريم من العلوم المهمة والتي تهتم بإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح، ونحتاج إلى الفك واللسان وتدريبه على النطق الصحيح.

المشكلة في البدايات

وتابع «حسن» خلال استضافته ببرنامج البيت المذاع على قناة الناس اليوم الاثنين: «لا يوجد إنسان مولود لديه عيب في النطق، والمشكلة في البدايات حينما يعتاد البعض على محاولة تسهيل نطق الحروف فينطقونها بالخطأ دون بذل مجهود في النطق الصحيح، والأسرة تقبلت ذلك من باب الدعابة فيعتبر الطفل النطق الخطأ كأنه هو الصواب ويستمر عليه».

شكل جديد لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.