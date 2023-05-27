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أزهري عبر «قناة الناس»: تكثير الطعام القليل من معجزات النبي الثابتة

كتب:

شريف سليمان
07:32 م | السبت 27 مايو 2023
الدكتور أحمد نبوي أستاذ الحديث بجامعة الازهر الشريف

الدكتور أحمد نبوي أستاذ الحديث بجامعة الازهر الشريف

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا أبو هريرة في إحدى المرات كان جائعا لمدة 3 أيام، فوجد النبي مع جماعة من أهل الصفة، وأكلوا كل ما في القصعة، فعرف الرسول أنه جائع.

وأضاف «نبوي»، في حلقة اليوم من برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على قناة الناس: «قال النبي لأبي هريرة اقعد، فأخذ النبي بيده الشريفة الأكل المتبقي عند حواف القصعة فأمسكه وصار لقمة واحدة، فأعطاها لأبي هريرة ليأكل منها، فأكلها حتى شبع، وهذا الأمر من المعجزات الثابتة للنبي، اسمها تكثير الطعام القليل».  

انطلاقة قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

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