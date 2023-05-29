واعظ أزهري لـ قناة الناس: ضع نية حفظ ابنك للقرآن قبل أن يولد

قال الشيخ محمد حسن، واعظ بالأزهر الشريف، إن أحد الآباء أخذ ابنه لشيخ متقن وطلب منه أن يحفظه القرآن في عمر 5 أعوام، فقال له الشيخ لقد تأخرت كثيرا، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن يأتي به قبل أن يولد من خلال استحضار نية تحفيظ كتاب الله.

نية الذرية الصالحة

وتابع «حسن» خلال استضافته ببرنامج البيت المذاع على قناة الناس اليوم الإثنين، «كل إنسان لا بد أن ينوي أن تكون ذريته لله، ويحملون كتابه، وقوله تعالى قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، رسالة مهمة لكل مقبل على الزواج أن تكون نيته في الزواج والإنجاب لله وليست حياة نمطية تلقائية».

برامج للمرأة والطفل عبر قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.