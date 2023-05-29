المدير التنفيذي لـ«ابدأ»: نطرح حلولا ونعمق المكون المحلي

قال المهندس مينا وليم المدير التنفيذي لمبادرة «ابدأ»، إن المبادرة كانت تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبرنامج الشباب الرئاسي، لرصد التحديات ومشكلات الصناعة في مصر، وبناء على التحديات نطرح حلولا ونوطن صناعات حديثة ونعمق المكون المحلي.

بداية عمل مبادرة ابدأ

وأضاف «وليم» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على قناة «إكسترا نيوز»، أن البداية كانت بالتعرف على المصانع المحلية المتعثرة وإنقاذها، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات كبرى في المجال الصناعي، وإقامة مصانع تقلل من الفاتورة الاستيرادية.

دعم الصناعة

ولفت المدير التنفيذي لمبادرة «ابدأ»، إلى أن المحور الثاني الذي عملنا عليه هو دعم الصناعة، عن طريق حل مشكلات أي مصنع على وجه السرعة، وكل مصنع لديه مشكلة يتقدم بطلب على موقع المبادرة ونتحرك لحل المشكلة، والمحور الثالث كان التدريب وتأهيل عمالة مدربة لسوق العمل.