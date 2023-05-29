أمين «تحالف الأحزاب» يطالب بمد فترة الحديث لـ7 دقائق بجلسات الحوار الوطني

ثمّن المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا المناقشات التي شهدتها جلسات الحوار الوطني، خلال جولتيه السابقتين.

مقترحات حول الحوار الوطني

وقال تيسير مطر، إنّ المناقشات التي شهدتها الجلسات الماضية للحوار الوطني بيّن مختلف الأحزاب والقوى الوطنية أكّدت أنّنا نسير على طريق الجمهورية الجديدة، موضحا أنّ جميع المتحدثين والمشاركين أدلوا بآرائهم تجاه كل الملفات المقترحة بحرية وبشكل ديمقراطي اتسمت فيه معاني الديمقراطية.

مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية

وطالب أمين عام تحالف الأحزاب المصرية القائمين على إدارة الحوار بمد فترة الحديث لرؤساء الأحزاب لـ7 دقائق بدلًا من 4 دقائق، ومنح مدة 5 دقائق لغير رؤساء الأحزاب؛ لمنح كل حزب الإدلاء برؤيته بشكل كامل.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية الذي انعقد، مساء اليوم، بمقر حزب إرادة جيل في منطقة جاردن سيتي؛ لبحث الموضوعات التي ستتناولها جلسات الحوار، خلال الأيام الماضية، ومناقشة تحليلية حول ما تم طرحه من موضوعات خلال جلسات الحوار الوطني الماضية.