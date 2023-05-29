مقرر «استثمار الحوار الوطني»: الكل يتحدث بحرية ولا يوجد خط أحمر

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إنّ النقاش في الحوار الوطني مفتوح دون أي خط أحمر، والكل يتكلم بحرية شديدة من أجل مصلحة وطنية وهدف أسمى للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الجميع حتى ينتعش اقتصادنا.

«محسب» يشيد بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار

وأشاد «محسب»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، موضحًا: «هذه القرارات أسعدتنا جدا وبعثت روح التفاؤل بالحوار الوطني بشكل غير مسبوق، لأنها جاءت متزامنة معه، وكأنها استجابت لما يدور داخل الحوار الوطني فيما يتعلق بالبيروقراطية الشديدة ومشكلات المستثمرين وارتفاع تكلفة الشركات والبطء غير المتناهي في تسليم رخص التصنيع هدمت الاستثمار، ولما تم إصدار 22 قرار من قبل المجلس الأعلى للاستثمار للتعامل مع معوقات الاستثمار تفاءل الجميع تفاؤلا شديدا».