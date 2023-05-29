بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 بينهم شقيقان في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالخشب من أعلى نفق الشركات بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز إدكو بالبحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالأخشاب من أعلى نفق الشركات بالطريق الدولي الساحلي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص بينهم شقيقان، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شاب يدعى سعد محمد أبو عجيلة، 36 سنة، مقيم كوم الطرفاية في إدكو، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أسفر الحادث عن إصابة أحمد محمد علي، 22 سنة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، وشحاتة محمد علي 37 سنة، مصاب بكدمات شديدة بالصدر، والصافي سعد مجاهد، 48 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وفودة أحمد عبد الجواد، 37 سنة، مصاب بكسر بالذراع الأيسر، ومحمود علي فرج، 24 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون بقرية كوم الطرفاية بإدكو.

ونقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.