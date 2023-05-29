أسماء 13 مصابا في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 13 شخصا بينهم طفلان في حادث تصادم سيارة نصف نقل وسيارة جامبو، على طريق «الشهابية - بلطيم»، وهرعت 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، تقديم كافة الرعاية الطبية للمصابين بمستشفى بلطيم النموذجي، موجها الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى.

أسماء المصابين بالحادث

وتبين من سجلات المستشفى إصابة عطيات حامد رحيم، 50 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، ورحاب محمد عوض، 35 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، وأسماء حسن حسونة، 45 سنة، ونورا أحمد مصطفى، 35 سنة، ومحمد إبراهيم عبدالله، 27 سنة، نزيف بالأنف، وسماح عزت خليل، 37 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، ومنصور السيد السعيد، 38 سنة، بجرح قطعي بالأذن اليسرى، ورشا محمد إبراهيم، 36 سنة، باشتباه كسر بالكتف وكدمات، وصباح محمد أبو زيد، 35 سنة، اشتباه كسر باليد اليمنى، وصبحي السيد يحيى، 13 سنة، جرح قطعي بالكتف الأيسر، ونورهان علاء رضا، 25 سنة، بجرح قطعي بالرأس وكدمات، ونادية كامل الشربيني، 13سنة، بجروح وكدمات متفرقة، ونادية رمضان محمد، 35 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، حيث تم تقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين بمستشفى بلطيم.

تفاصيل الحادث

وكانت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ وعمليات مديرية الصحة في كفر الشيخ والإسعاف، تلقت إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة جامبو، ما أسفر عن إصابة 13 مواطنا بينهم طفلان، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي لتلقي العلاج اللازم.