يبحث الأفراد في الفترة الأخيرة عن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1444 مع اقتراب موسم الحج الذي ينطلق خلال الأسبوعين، ويمكن تتبع المسار من خلال الدخول على موقع وزارة الصحة السعودية وكذلك موقع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

خطوات معرفة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1444

وبحسب موقع وزارة الحج والعمرة في السعودية يمكن معرفة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عدة خطوات أولها دخول الشخص على موقع وزارة الحج المسار الإلكتروني، ثم اتباع الخطوات التالية: وهي دخول الموقع الخاص بوزارة الحج ثم الضغط على خدمة طلب الطلب وإدخال رقم الطلب أو رقم الإقامة أو رقم الهوية الشخصي ثم يتم إدخال رمز مرئي وبعدها يتم الضغط على عرض نتيجة الطلب وبعدها سيظهر تصريح الحج الذي يجب عليه الشخص طباعته.

معرفة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1444 ومواعيد تسجيل حجاج الداخل

بعد أن تعرف المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يجب أن تتذكر أن هناك مواعيد نهائية حددته المملكة العربية السعودية لحجاج الداخل والتي تبدأ من 3 ذي القعد 1444 ويوافق 13 يونيو 2023 ويستمر هذا الأمر لمدة 10 أيام (حتى يوم 13 ذي القعدة 1444) والذي يوافق ميلاديا 23 يونيو 2023 حتى الساعة العاشرة مساءا، ويجب على الشخص أيضا معرفة الأوراق المطلوبة للحج وهي ملء نموذج الطلب الخاص بتصريح الحج، و2 صورة مقاس 4×6، والباسبور «جواز السفر» أو وثيقة الإقامة في السعودية، وتصريح من صاحب العمل بالحج، وعقد خدمة من شركات معتمدة من وزارة الحج والعمرة، وتقرير طبي بشأن الحالة الصحية للحاج، وتقرير عن فصيلة الدم، وإحضار شهادة تلقي تطعيم ضد التهاب السحايا، وشهادة تلقي تطعيم الأنفلونزا الموسمية.