ما هي عقوبة الحج بدون تصريح؟.. حبس وغرامة وترحيل

أصدرت المملكة العربية السعودية تحذيرات للأشخاص لعدم الحج بشكل مخالف تحت شعار «(حج بلا مخالف» لأنه لا يجب على الأشخاص الذين يحملون تأشيرات الزيارة أداء فريضة الحج للعام الهجري الحالي 1444 هجريا.

عقوبة الأشخاص الذين يحجون بدون تأشيرة

وأشارت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إلى أن الأشخاص الذين يتم ضبطهم ويحجون دون الحصول على التأشيرة المطلوبة يجب عليهم دفع غرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال، وكذلك الحبس لمدة (6) أشهر، وكذلك الترحيل والمنع من دخول المملكة إذا كان المخالف مقيم، بجانب تشويه سمعة المخالفين في وسائل الإعلام.

شروط يجب معرفتها حتى لا تتعرض لعقوبة الحج بدون ترخيص

ويجب على الأشخاص معرفة عقوبة الحج بدون ترخيص لكن عليهم الأول ان يعرفوا شروط تأدية فريضة الحج وهي أن تكون الأعمار من سن (25) عاماً للرجال، وللسيدات من سن (45) عاماً بدون محرم، وأقل من ذلك لابد من وجود محرم، وأن يكون الحاج محصن كل التطعيمات سواء ضد فيروس كورونا أو الحمى الشوكية، وأن يكون الحاج حاصل على شهادة صحية تفيد بخلو الحاج من الأمراض المزمنة (السرطان حالات حرجة - الغسيل الكلوي - أمراض القلب - السمنة المفرطة)، وأن يتم استخراج صحيفة الحالة الجنائية، كما يجب أن يكون جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر.