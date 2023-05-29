هشام الحصري: مصر اتخذت خطوات واسعة في مسألة الأمن الغذائي

قال النائب هشام الحصري مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن موضوع الأمن الغذائي من أهم الموضوعات العالمية حاليا، خاصة بعد جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، إذ ظهرت مشكلات كبيرة لأن روسيا وأوكرانيا هما أكبر دولتين في إنتاج الحبوب عالميا.

محاولات الاعتداء على الأراضي الزراعية

وأضاف خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدول اليوم تهتم بموضوع توفير الأمن الغذائي لمواطنيها وبخاصة فيما يتعلق بتوفير المحاصيل، والقيادة السياسية في مصر كانت متنبهة لذلك، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يسعى في اتجاهين؛ التوسع الأفقي في زيادة مساحة الأراضي الزراعية، والتوسع الرأسي في زيادة إنتاجية وحدة المساحة ووحدة المياه والتصدي لمحاولات الاعتداء على الأراضي الزراعية وتشديد عقوبة الاعتداء على الأراضي الزراعية.

المحاصيل الاستراتيجية

ولفت إلى أن مصر تبنت التوسع في الزراعة خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، وأصدر مجلس النواب قانون المحاصيل التعاقدية، وبدأ المزارع في التوسع بالمحاصيل الاستراتيجية، ووضعت الدولة أسعارا مسبقة لمحاصيل مثل القمح والذرة وفول الصويا، ورفعت الدولة السعر مع تطور الأسعار العالمية، وأعلنت أنها ستأخذ بالسعر العالمي وقت التوريد، الذي وصل إلى 1500 جنيه للإردب في القمح مثلا، ما شجع المزارعين، بعدما كان فدان القمح يصفي 10000 جنيه، أصبح يصفي معه 15 ألف جنيه.