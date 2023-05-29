الحوار الوطني يدعو المواطنين للمشاركة في مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم

دعت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري، المواطنين للمشاركة في المناقشة حول «مشروع قانون تأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، السابق نشره على الصفحة.

وقالت الصفحة في بيان: «لنتبادل الآراء حوله وحول بنوده المختلفة من خلال هذا الاستبيان، تمهيدًا للجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون منتصف الأسبوع الجاري».

وأشارت صفحة الحوار الوطني إلى أنه قد نختلف في قضايا ونتفق في أخرى، ولكن يبقى التعليم هو القضية التي تمس كل بيت مصري.

ووضعت الصفحة هذا الرابط لاستطلاع آراء المواطنين في مواد القانون.

تسليم المشروع لمجلس الأمناء

ويستعد مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتسليمه لمجلس الأمناء لمناقشته قبل إرساله لمجلس النواب.

ويهدف المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بجميع أنواعه ومراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمي، وذلك بحسب نص مشروع القانون التي حصلت عليه.