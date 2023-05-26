أحمد الدريني: مصر لها دور مع قوات حفظ السلام بإفريقيا الوسطى

قال الإعلامي أحمد الدريني، إنه بالقرب من خط الاستواء ووسط أطفال العاصمة بانجي، ترى الفرحة في عيون الجميع، فقد حضرت القوات المصرية ومعها الماء، ويتجول الجنود بـ20 طنا من الماء مرتين أسبوعيا في العاصمة.

محطة تحلية مياه من أجل سكان أفريقيا الوسطى

وأوضح «الدريني» خلال تقديمه برنامج «عن قرب» عبر قناةDMC، أن مصر أنشأت على بعد آلالاف الكيلومترات من حدودها الجنوبية محطة تحلية مياه من أجل سكان أفريقيا الوسطى، متابعا: «تجربة لم أتصور خوضها في حرارة مرتفعة ورطوبة مرهقة في مدينة أزماتها تحيط بكل ناصية منها».

بداية المشاركة المصرية الأممية في قوات حفظ السلام

وأشار إلى أن المشاركة المصرية لقوات حفظ السلام بدأت عام 1960 أي قبل مايزيد على 60 عامًا، ومنذ ذلك التاريخ الذي ابتعثت مصر فيه قواتها في دولة الكونغو للقيام بمهام حفظ السلام لم تغب عن الساحة الدولية كطرف رئيسي، وأدي الجندي المصري دورًا كبيرا في حفظ السلام.