عزة مصطفى: هدير ابنة الغربية مريضة بسبب خطأ طبي.. لا تستطيع الأكل أو الشرب

استعرضت الإعلامية عزة مصطفى، حالة إنسانية لفتاة من الغربية تدعى «هدير»، تعاني من انزلاق في مفاصل الفك، بسبب خطأ طبي تعرضت له منذ عام ونصف.

لا يمكن أن تأكل أو تشرب

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هدير لا يمكن أن تأكل أو تشرب مثل باقي الأشخاص.

تريد العيش بصورة طبيعية

وقالت هدير لكاميرا برنامج «صالة التحرير»، إنها تبلغ من العمر 29 عاما، وتعاني من انزلاق في مفاصل الفك، ولا تستطيع أن تأكل أو تأخذ العلاج بصورة عادية، وتأخذ الأكل عبارة في صورة محاليل، مشيرة إلى أنها تريد العيش بصورة طبيعية مع زوجها وأبنائها.