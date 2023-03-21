عزة مصطفى للشباب: الأم أعظم شيء في الحياة.. قبلوا يديها يوميا

وجهت الإعلامية عزة مصطفى التحية لجميع الأمهات المصريات بمناسبة عيد الأم، الذي يوافق اليوم الثلاثاء، قائلة: «كل عيد وكل أم مصرية بخير دائما»، مطالبة جميع الأبناء بضرورة استغلال وجود الأمهات على قيد الحياة.

أهمية عيد الأم للشباب

وقالت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه يجب على كل شاب لديه أم تقبيل يديها وقدميها وليس ذلك فقط بل يجب أيضا أن يدعو الله عز وجل لها؛ لأن أمه لا تزال معه وترعاه.

عزة مصطفى: الأم أعظم شيء في الدنيا

وتابعت: الأم أعظم شيء في الدنيا، كما أن الأشخاص الذين فقدوا أمهاتهم يجب أن يقوموا بعمل صدقة جارية حتى ينالوا الثواب والأجر العظيم.