«المفتي» يوضح أفضل الأعمال في شهر ذي الحجة.. أحب الأيام إلى الله

مع حلول شهر ذي الحجة، يحاول المسلمون في مختلف دول العالم، استغلال هذه الأيام المباركة في الطاعات وأعمال الخير، ولكن قد لا يعلم عدد منهم أفضل الأعمال في شهر ذي الحجة، وهو ما أوضحه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

أفضل الأعمال في شهر ذي الحجة

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في حديثه حول أفضل الأعمال في شهر ذي الحجة، إنه يجب على جميع المسلمين اغتنام أيام العشر من شهر ذي الحجة في التقرب إلى الله تعالى بكل ألوان الطاعات؛ كونَها من أفضل الأيام والليالي عند المولى عز وجل لقوله تعالى: {والفجر وليال عشر}، وذلك عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء.

ما هي أفضل الأعمال في شهر ذي الحجة؟

وتابع مفتي الجمهورية، أن أفضل الأعمال في شهر ذي الحجة، تكون في العشر من ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، ولذلك يضاعف فيها العمل، كما يستحب فيها الاجتهاد في العبادة، ومساعدة المحتاجين والفقراء، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه.

«المفتي» يوضح أفضل الأعمال في شهر ذي الحجة

وأكد الدكتور شوقي علام، في حديثه بشأن أفضل الأعمال في شهر ذي الحجة، أن العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة، أفضل من العمل الصالح فيما سواها من سائر أيام السنة، لما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام»؛ يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» (رواه البخاري).