رئيس «مستثمري المشروعات»: «ابدأ» نجحت بسبب هدفها الواضح

قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه فخور بالانتماء لمبادرة "ابدأ"، فهي نجحت لأن لديها هدف واضح تحاسب عليه من رئيس الجمهورية، وهي شرارة، عددها قليل لكنها مؤثرة.

كيان له صلاحيات مطلقة هدفه الصناعة

وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أن "ابدأ" هدفها وجود كيان له صلاحيات مطلقة هدفه الصناعة، يعرف ما يريد.

المعدات اللازمة لصناعة الطاقة

وتابع: اليوم أريد تصنيع معدات الصناعة والطاقة، فأركز على الهدف، نحن دولة تتجه بعمق لمجال الطاقة، إذن أصنع كل المعدات اللازمة لصناعة الطاقة.