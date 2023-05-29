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النائب هشام الحصري: الاهتمام بالزراعة والصناعة السبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية

كتب:

محمد أيمن سالم
09:47 م | الإثنين 29 مايو 2023
النائب هشام الحصري

النائب هشام الحصري

قال النائب هشام الحصري، مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن المخرج لمصر من الأزمة الاقتصادية الحالية هو الاهتمام بالزراعة والصناعة، لأنهما عنصرا الاقتصاد الصلب، والعالم لو توقف لن تتوقف الصناعة والزراعة.

جلسة الزراعة والأمن الغذائي

وأضاف خلال استضافته في برنامج كلام في السياسة مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطني في الأمن الغذائي منفتح على كل الآراء والأفكار، موجها الدعوة لكل المعنيين بالزراعة للحضور في جلسة الزراعة والأمن الغذائي يوم الثلاثاء بعد المقبل بالحوار الوطني، حتى نصل لمساحات مشتركة نبني عليها مستقبل مصر في الزراعة.

محافظ الوادي الجديد

ولفت إلى أن مصر تقدمت خطوات إيجابية جدا، وأضافت مساحات واسعة جدا للرقعة الزراعية في مصر، حتى أن أحد المستثمرين تحدث مع محافظ الوادي الجديد ليزرع 150 ألف فدان، وهذا تطور للفكر الاستثماري.

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بقلم محمد أيمن سالم