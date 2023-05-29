علي جمعة لقناة الناس: التربية الصحيحة الحل لمواجهة العوالم الافتراضية

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، إنه يجب تربية الأبناء بطريقة صحيحة، لافتا إلى أن التربية أمر مهم وأصبحت صعبة الآن، وهي الملجأ الوحيد الآن لمواجهة العوالم الافتراضية.

جمعة: الولد النهارده قاعد على اللاب توب وعايش في العالم الافتراضي

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «تلاقي الولد النهارده قاعد على اللاب توب، وعايش في العالم الافتراضي، وأنا عاوز أعلمه وأربيه، وده اللي بنقوله للناس يا جماعة زيادة النسل مدمر، والمؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف».

حديث «تناكحوا تناسلوا»

واستكمل: «حديث سيدنا النبي (تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة)، كان بيقولها للمؤمن القوى، وقال أيضا وهو يحذرنا من الحالة التى نعيشها لما قال له الصحابة (ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟)، فقال (بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل)، والنبي كره إننا نكون كتير كغثاء السيل، وحذرنا إننا نكون كده».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.