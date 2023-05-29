استشارى تخاطب لـ قناة الناس: يجب نطق الحروف بطريقة سليمة أمام الطفل حتى يقلدها

قالت الدكتورة رانيا مراد، استشاري التخاطب والنطق، إن مرض التلعثم يكون وراءه أسباب وراثية، من الجينات، أو تقليد أحد الأبوين مصاب بالمرض، لافتا إلى أن التلعثم يظهر على الطفل بعد سنتين.

عدم نطق بعد الحروف بطريقة خطأ

وتابعت «مراد» خلال استضافتها ببرنامج البيت المذاع على قناة الناس اليوم الاثنين، «الأم قبل سنتين ونصف لا تقلق من تلعثم الطفل، أو عدم نطق بعد الحروف بطريقة خطأ، لكن بعده يجب عليها القلق، ولذلك يجب نطق الحروف بطريقة سليمة أمام الطفل حتى يقلدها، ولا تصبح كلماته متلعثمة، يعنى لو الطفل بينطق كلمة خطأ لازم أصححها ولا أقلد ما يقوله».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.