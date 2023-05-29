استشاري تخاطب توضح لـ قناة الناس أسباب التلعثم في الكلام

قالت الدكتورة رانيا مراد، استشاري التخاطب والنطق، إن أعراض اضطراب الكلام منها التلعثم، والطبيعي أن يتمتع الإنسان بالطلاقة الكلامية التي تعني أن الإنسان لا يجد أي عائق يمنعه عن الكلام، لافتة إلى أن عدم انتظام النفس يجعل الإنسان يكرر الكلمة.

تكرار الكلمة أكثر من مرة

وتابعت «مراد» خلال استضافتها ببرنامج البيت المذاع على قناة الناس اليوم الاثنين، «في بعض الحالات يقوم الطفل بتكرار الكلمة أكثر من مرة أو تكرار مقطع من كلمة، ويصحب ذلك حركات لا إرادية منها حركة جفن العين السريعة التى تدل على مجهوده، أو يحرك يده أو قدمه أو رأسه، والتلعثم عند الكبار مختلف فبعضهم يضيف أصواتا إضافية للكلمات ليتمكن من النطق، وهو اضطراب يحتاج إلى العلاج».

برامج دينية وللمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.