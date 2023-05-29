100 لاعب يشاركون في المشروع القومي لذوي القدرات الخاصة بكفر الشيخ

تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، البرنامج التدريبي ضمن المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، الذي بدأ منتصف ديسمبر ويستمر لمدة 8 أشهر، وذلك بمركزي كفر الشيخ ودسوق، بمشاركة 50 لاعبا ولاعبة بكل مركز، يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساءً، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

رفع قدرات اللاعبين

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان، أن المشروع يقدم في مركزي كفر الشيخ ودسوق للاعبين «قادرون باختلاف» من ذوي الإعاقات الحركية المشاركين في ألعاب كرة طائرة جلوس، كرة القدم، تنس الطاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال، وبتواجد مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن رابط إلكتروني للمشاركة بالمشروع القومي لدعوة ذوي القدرات الخاصة للاشتراك بالمراكز الرياضية.

تقديم الدعم للاعبين

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تقدم دعما كبيرا لذوي الهمم من خلال تقديم البرامج والمشروعات المعدة لهم خصيصًا على مدار العام، لافتًا إلى وضع القيادة السياسية ملف قادرون باختلاف في صدارة أولويات خطة الدولة لدعم المواهب الرياضية وإعداد أبطال رياضيين يحملون اسم مصر في المنافسات البارالمبية.

ويقدم المشروع القومي لذوي الإعاقة بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، مدير الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال الدين، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ويقام بمركزي كفر الشيخ ودسوق، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتور محمد محروس، منسق عام المشروع، وتدريب أحمد اليماني وشيماء عيد، مدربي المشروع.