«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن سقارة.. متحف أثري يضم جميع العصور التاريخية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «سقارة.. متحف أثري مفتوح يضم جميع العصور التاريخية»، إذ أعلنت البعثة المصرية الأثرية العاملة في مجال الحفريات بمنطقة سقارة عن كشف أثري جديد، وهي من أعمال البعثة المصرية العاملة في مجال الحفريات.

أكبر ورشتي تحنيط آدمية وحيوانية

وذكر التقرير، أن الكشف الأثري يضم أكبر ورشتي تحنيط آدمية وحيوانية في المنطقة والتي تعتبر جبانة مصر القديمة، واصفا المنطقة بأنها من أهم الأماكن التي تحتوي على كنوز مصر التاريخية.

وقال الدكتور محمد يوسف مدير منطقة آثار سقارة: «هذا الموسم هو السادس لنا في الحفائر وجرى اكتشاف ورشتين للتحنيط ترجعان إلى عصر الأسرة السادسة والعشرين حتى القرن الثالث قبل الميلاد».

ورش تحنيط كاملة في سقارة

وأضاف مدير منطقة آثار سقارة: «أول مرة نجد ورش تحنيط كاملة في سقارة، في الماضي كنا نجد أدوات فقط، لكننا وجدنا أسرة خاصة بالتحنيط، الورشة في جهة الغرب مختلطة ما بين الحيواني والآدمي، لكن الورشة في الجهة الشرقية آدمية فقط».