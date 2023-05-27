«الآثار» تكشف تفاصيل اكتشاف أكبر ورشتي تحنيط في سقارة: وجدنا لفائف المومياوات

علق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على اكتشاف أكبر ورشتي تحنيط آدمية وحيوانية بمنطقة آثار سقارة، موضحًا: «اكتشفنا كما كبيرا من اللقى الأثرية مثل التماثيل، وأول مرة نكتشف ورشتين بهذا الحجم في المكان ذاته».

أول بعثة مصرية تلفت النظر لمنطقة سقارة

وقال «وزيري»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «نحن أول بعثة مصرية تلفت النظر لمنطقة سقارة، حيث بدأنا أعمالنا في إبريل 2018، وتوالت الاكتشافات بعد ذلك».

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: «في أغسطس 2022 اكتشفنا بئرا وبدأنا في رفع كمية من الرديم، وكان ذلك بداية مقابر بعضها يرجع إلى الدولة الحديثة والآخر يرجع إلى الدولة القديمة، وكان لدينا إيمان دفين بأن هناك ورشة لأننا اكتشفنا كميات كبيرة من المومياوات الحيوانية والآدمية».

وجدنا أغلب مواد التحنيط التي يستخدمها المصري القديم

وتابع: «في الورشتين، وجدنا أغلب مواد التحنيط التي يستخدمها المصري القديم مثل ملح النيتروز والآلات المستخدمة في الجانب الأيسر من المومياء واستخراج الأحشاء والسرير الذي كان يغسل الجسد عليه وفي نهايته فتحة صغيرة يتم التخلص فيها من الماء، كما اكتشفنا اللفائف التي كانت تُلف بها المومياوات».