«وزيري»: العثور على «جبنة بيضاء» عمرها أكثر من 6 آلاف سنة في سقارة

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم السبت، عن كشف كبير في سقارة، يضم ورشة تحنيط آدمية بها سرائر يُغسّل عليها الموتى، وبعض الأواني الكانوبية التي تحفظ الأحشاء الداخلية للمتوفى، وكذلك أدوات يستخدمها المصري القديم في التحنيط.

الكشف عن أدوات تُستخدم في عملية التحنيط

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الكشف عن مادة «الريتنج» التي كان يستخدمها المصري القديم لدهن جسد وجلد المومياء لحمايتها من التلف والتفاعل مع ظواهر الجو الخارجي، لافتاً إلى العثور على أثواب عديدة من الكتان التي توضع على المومياوات.

العثور على ملح «نيترون» ومقابر من الدولة القديمة

وأضاف «وزيري»، أنه تم العثور على مقبرة من الدولتين القديمة والحديثة عمرها أكثر من 4400 سنة، وتم العثور بداخلها على جبنة بيضاء يرجع عمرها لأكثر من 6000 سنة، وهي جُبن الماعز، مشيراً إلى العثور على ملح النيترون المستخدم في عمليه التحنيط.