مهندس زراعي: توصيات لتفادي تغيرات المناخ لحماية النبات والحقول

تشهد البلاد بعض التغيرات المناخية، التي قد يتأثر بها النباتات، وتلحق الضرر بالحقول الزراعية، وتقلبات الطقس قد تؤثر بالسلب على محاصيل معينة، إذ شهدت الأيام القليلة الماضية، رياح سريعة وأتربة، مع عدم استقرار درجات الحرارة، لذا تستعرض «الوطن»، أساليب مناسبة لمواجهة تغيرات المناخ، والحفاظ على الزرع من خلال إرشادات مهندس زراعي متخصص في إدارة البساتين بمحافظة الشرقية.

ويقول المهندس الزراعي محمد إبراهيم سالم في تصريحات لـ«الوطن»، إن تغيرات المناخ قد تلحق الضرر بالنباتات، سواء ارتفاع درجات الحرارة أو الرطوبة، كما أن الرياح قد تؤثر بالسلب هي الآخرى على النبات، وتؤثر على النبات خاصة في مرحلة الأزهار، لافتا إلى عدة توصيات لحماية الحقول الزراعية والحفاظ على النبات قدر المستطاع.

توصيات لمواجهة التغيرات المناخية التي تلحق الضرر بالثبات ويوضحها المهندس الزراعي، المتخصص بإدارة البساتين كالتالي:

- ضرورة الاهتمام بانتظام عملية الري في الساعات المبكرة من الصباح أو في مساء اليوم مع تقريب فترات الري.

- الرش بأحد المركبات الكيميائية مثل: سليكات البوتاسيوم أو سليكات الألمونيوم أو مربونات الكالسيوم العضوية، إذ تعمل على انعكاس الحرارة وخفض معدل النتح.

- الرش بحمض السلسيلك أسيد والستريك أسيد «ملح الليمون»، إذ أنها تقلل من تأثير درجات الحرارة المرتفعة.

حماية النباتات من التغيرات المناخية

- الرش بحمض السلسيلك أسيد أو الستريك أسيد ملح الليمون وهذا أيضا يقلل من تأثير درجات الحرارة المرتفعة.

- التظليل على النبات قدر المستطاع، باستخدام الشبك الأبيض أو الأسود او الأجريل تفاديا للرياح والأمطار والحرارة الغير مستقرة.

- يفضل الرش بعد توقف سقوط الأمطار تفاديا لنمو الحشرات الضارة مثل التربس والاكاروس والتوتا والمن.

- تجنب رش المبيدات نهارا ويفضل الرش في النساء لضمان بقائه مدة زمنية أطول على الزرع لتفادي الحشرات المختلفة.

- وفي الصوب يراعى تهويتها بفتحها من الجهتين البحرية والقبلية، وتغطيتها بالشبك المانع للحشرات بالاضافة لتظليلها بشبك مخصص.

الاستعداد لتقلبات الطقس

ويشير «إبراهيم»، إلى أنه يمكن تفادي تقلبات الطقس وتغيرات المناخ، بالاستعداد لها مسبقا، من خلال متابعة نشرات الأرصاد الجوية، وتنفيذ توصيات مواجهة المناخ، قد يقلل من فرصة تلف النباتات بنسبة كبيرة، حرصا على الإنتاج الزراعي وتفادي الخسارة أثناء تغيرات المناخ.