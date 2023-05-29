مسح طبي شامل لبطل مصر في المصارعة بمجمع الإسماعيلية

أجرى مجمع الإسماعيلية الطبي برئاسة الدكتور حسين كساب، مساء اليوم الاثنين، مسحا طبيا شاملا للاعب أحمد خالد، بطل مصر في المصارعة الحرة، والحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا الأسبوع الماضي، وذلك لإصابته في الكتف.

وكرم الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، مساء اليوم، اللاعب أحمد خالد تقديرا لجهوده في الحصول على الميدالية الذهبية في وزن 79 كيلو في البطولة التي أقيمت خلال مايو الجاري في تونس.

وسلّم الدكتور محمد سامي، اللاعب درع الهيئة العامة للرعاية الصحية تشجيعا له، بحضور الدكتور حسين كساب، المدير العام لمجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتور محمد نشأت، المشرف العام على المجمع الطبي بالإسماعيلية.

سامي: حالة البطل مطمئنة

وقال الدكتور محمد سامي بعد إنهاء فحص اللاعب أحمد خالد، إن حالته مطمئنة ويحتاج إلى علاج طبيعى بعيادات المجمع ومتابعة طبية خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه تم عمل كافة الفحوصات الطبية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

أحمد خالد يشيد بحفاوة استقباله

من جانبه أشاد اللاعب أحمد خالد بحفاوة الاستقبال والتكريم من مدير فرع هيئة الرعاية الصحية وأطباء مجمع الإسماعيلية الطبي، مشيرا إلى أن تكريمه هو تكريم له ولكل زملائه الأبطال في كل الألعاب الفردية، معربا عن سعادته بالعلاج داخل مجمع الإسماعيلية الطبي بعد التطوير الكبير خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أنه سيبدأ برنامج تأهيل والعلاج الطبيعي لكتفه داخل المجمع، استعدادا لدورة الألعاب العربية في يونيو المقبل، قائلا «لديّ إصرار على تكرار الإنجاز الأفريقي وحصد ميدالية البطولة ورفع اسم مصر عالميا».