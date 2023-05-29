كلب مسعور يعقر 3 أشخاص بينهم طفلة بالمنصورة

عقر كلب مسعور 3 أشخاص بينهم طفلة بشارع حسين بك بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحميات لتلقي العلاج.

كلب مسعور يعقر ثلاثة أشخاص بالمنصورة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بوجود بلاغ من أهالي مدينة المنصورة بوجود كلب مسعور قام بعقر 3 أشخاص بينهم طفلة، ما أدى إلى إصابتهم وجرى نقلهم إلى مستشفى الحميات لتلقي العلاج اللازم.

لجنة بيطرية لمعاينة الكلب المسعور

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة، وتبين وجود كلب ضال مسعور في منطقة شارع حسين بك بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عقر 3 أشخاص بينهم طفلة تدعى «ندى.ا» تبلغ من العمر 5 سنوات، وسيدة ورجل مسن، أثناء وجودهم في الشارع، ما أدى إلى إصابتهم إصابة بالغة وجرى نقلهم إلى مستشفى الحميات، وإرسال لجنة بيطرية من محافظة الدقهلية لمعاينة الكلب المسعور وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

إصابة طفلة ووالدتها عقرهما كلب

كما أصيبت طفلة ووالدتها بإصابات بالغة نتيجة تعرضهما لهجوم من كلب ضال، حيث هاجم الكلب الطفلة في منطقة الوجه، وحاولت الأم الدفاع عن ابنتها، فهاجمها أيضا وتسبب في إصابات بالغة لها، وجرى نقلهما إلى المستشفى..

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز بني عبيد، يفيد بإصابة طفلة تدعى هاجر مدحت، عامان ونصف، ووالدتها كريمة إبراهيم محمود، 30 عاما، نتيجة تعرضهما للهجوم من كلب ضال، وجرى نقلهما إلى مستشفي بني عبيد المركزي.

إصابة الطفلة في وجهها

وأكدت وفاء محمد، رئيس قسم الصحة العامة بإدارة ميت سويد البيطرية بالدقهلية، لـ«الوطن»، أن الكلب عقر الطفلة أثناء وجودها في الشارع رفقة والدتها، موضحة أن الطفلة تعرضت لإصابات بالغة في منطقة الوجه، عبارة عن جرح تهتكي في الوجه كامل الأنسجة والعضلات وكسر بالوجه والفكين، كما أصيبت الأم في ظهرها.