إصابة 18 طفلا عقرهم كلب ضال في منطقة بشتيل بالجيزة

أصيب 18 طفلا بسحجات متفرقة بعد أن عقرهم كلب ضال بمنطقة بشتيل بدائرة القسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والمصل، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 18 شخصا

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى إمبابة العام بوصول 18 شخصا مصابين بعقر كلب بمنطقة بشتيل دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين قيام كلب ضال بعقر 18 شخصا من أهالي القرية تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 10 سنوات، وأيضا عامل، 26 سنة، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، مما أدى إلى حدوث إصابتهم بآثار عقر وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج والمصل، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.