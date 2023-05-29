السعودية تسمح لحاملي تأشيرات الزيارة العائلية والسياحة والأعمال بالدخول لجدة والمدينة

كشفت الممكلة العربية السعودية عن مفاجأة جديدة لحاملي تأشيرات (السياحة - الأعمال - الشخصية – العائلية) بالسماح لهم بالسفر إلى كل من جدة والمدينة المنورة بالأراضي السعودية حتى 28 من يونيو المقبل الموافق 10 ذي الحجة 1444 هـ.

3 أنواع من التأشيرات تتيح لك دخول جدة والمدينة

وأوضحت السلطات السعودية في بيان صادر اليوم الإثنين معمم لشركان الطيران بخصوص الاشتراطات المنظمة لموسم الحج الحالي 1444 يوضح أنه سيسمح بقبول سفر الركاب حاملي تأشيرات «السياحة والعائلية والأعمال والشخصية» وتتيح التحرك بين جدة والمدينة المنورة بشرط وهو عدم ارتداء ملابس الإحرام والالتزام بالباركود وتعليمات وزارة السياحة، وذلك خلال الفترة من 30 مايو الجاري الموافق 30 مايو الجاري الموافق 10 ذو القعدة 1444 وحتى 28 يونيو الموافق 10 ذو الحجة 1444 هـ.

اشتراطات السفر للحج

وتشمل الاشتراطات أيضا عدم السماح بقبول سفر الركاب حاملي «التأشيرات التجارية» فقط من المسلمين إلى كل من جدة والمدينة بالأراضي السعودية وذلك خلال نفس الفترة والتى تبدأ غدًا الثلاثاء المًوافق 30 مايو 2023 وحتى 28 من يونيو 2023.

آخر موعد لقبول سفر الركاب حاملي تأشيرات العمرة

بدورها حددت السلطات السعودية آخر موعد لقبول سفر الركاب حاملي تأشيرات العمرة بالمطارات السعودية وهو 4 يونيو المقبل علي أن تكون آخر يوم مغادرة من الأراضي السعودية لحاملي تأشيرات العمرة في 18 من يونيو 2023، وسط تشديد من السطات السعودية على أن تأشيرة العمرة لا يمكن من خلالها أداء مناسك الحج.

رحلات الحج

وكشفت شركة مصر للطيران عن إنطلاق رحلات الحج بداية من 10 يونيو 2023 وحتى 23 يونيو 2023 وستبدأ رحلات العودة من السعودية إلى مصر من يوم 1 يوليو حتى 13 يوليو 2023.