شذى حسون تدعو فنانين مصر للمشاركة في مهرجان جوائز العراق

دعت الفنانة العراقية شذى حسون، كل الفنانين المصريين، للمشاركة فى الدورة الأولى من مهرجان جوائز العراق، المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة بالعاصمة العراقية بغداد.

شذى حسون تطلق أغنيتها الجديدة في مصر

قالت الفنانة العراقية شذى حسون، خلال المؤتمر الصحفي للاحتفال بإطلاق أول أغنياتها باللهجة المصرية «حلم عمري»، بالقاهرة، إنها تعمل على إطلاق النسخة الأولى من المهرجان الذي سيقام في بغداد، وستكون لجنة تحكيمه من كل البلدان العربية.

وأشارت في كلمتها، إلى أن السبب الرئيسي وراء إقامة المهرجان، تغير نظرة الجمهور المصري والعربي نحو الناحية الأمنية، والعراق أصبح بلدا آمنا وسلاما.

شذى حسون: العراق بلد الأمان

كانت شذى حسون أطلقت مؤخرا أغنية «حلم عمري»، والأغنية من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادي حداد.

وكانت شذى حسون والمطرب فوديل، طرحا ديو غنائي جديد بعنوان «مون آمور» عبر مواقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات سمير المجاري، وتوزيع رشيد محمد علي، وتم تصوير أغنية «مون آمور» في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.