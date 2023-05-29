شذى حسون تحتفل بأغنيتها الجديدة «حلم عمري» في القاهرة

احتفلت الفنانة العراقية شذى حسون، بإطلاق أغنيتها الجديدة حلم عمري، خلال مؤتمر صحفي مقام لها بأحد الفنادق المصرية المطلة على نهر النيل.

وأشارت شذى، خلال كلماتها، إلى أنّها التقت خلال وجودها في القاهرة بالفنان المصري رامي صبري واتفقا على تقديم ألحان لها، خلال الفترة المقبلة.

شذى حسون تحضر لألبوم مصري

وأكدت حسون أنّها تعمل حاليًا على ألبوم كامل شبه مصري، خاصة أنها كانت تعمل طيلة الفترة الماضية على الأغاني العراقية والخليجية والمغربية.

ونوهت الفنانة العراقية بأنّ أغنيتها الجديدة ليست الأولى لها بالمصري، حيث قدمت من قبل أغنية كلمة حلوة مع محمد قماح.