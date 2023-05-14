العراقية شذى حسون تعود للغناء باللهجة المصرية في «حلم عمري»

طرحت النجمة العراقية شذى حسون أحدث أعمالها الغنائية المصورة بعنوان «حلم عمري» على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

شذى حسون تقدم أغنية سريعة بقالب رومانسي

عادت شذى حسون بأغنية «حلم عمري» للهجة المصرية بعد غياب سنوات، مقدمة عملا غنائيا من اللون الرومنسي السريع، وجاءت الأغنية بقالب موسيقي عصري من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي.

كليب شذى حسون من إخراج فادي حداد

وحمل فيديو كليب أغنية «حلم عمري» توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم التصوير في ست مواقع مختلفة في لبنان، وظهرت شذى حسون بأكثر من إطلالة مختلفة ومنوعة من حيث الأزياء.

أغنية حلم عمري من كلمات حسام سعيد وألحان محمد زعفراني وتوزيع تيام طارق وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

يذكر أن شذى حسون كانت قد أطلقت أغنية «مون امور» باللهجة المغربية، منذ عدة أسابيع مع الفنان فوديل وحملت توقيع فوديل على صعيد اللحن، إذ قدم مادة لحنية إيقاعية، جديدة من حيث التركيبة اللحنية والأسلوب الغنائي الذي جمع بين سرعة الأداء والإحساس بالمغنى.