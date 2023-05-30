تجديد حبس المتهمين بقتل أربعيني في القليوبية 15 يوما.. طلقات خرطوش أنهت حياته

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهمين بقتل شاب أربعيني بمنطقة الخانكة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما توصلت التحقيقات وتحريات الشرطة في الواقعة ومناقشة شهود العيان، إلى ارتكاب المتهمين للجريمة.

كواليس الجريمة

وعن كواليس الجريمة، انتقلت جهات التحقيق ورجال الشرطة إلى مسرح الجريمة عقب وقوعها مباشرة، وتبين من خلال المناظرة والمعاينة، أن الضحية شاب أربعيني، مصاب بطلقة خرطوش أدت إلى مقتله.

وأمرت جهات التحقيق عقب انتهاء المعاينة والمناظرة بنقل الجثة إلى المشرحة والتصريح بالدفن، عقب انتهاء الصفة التشريحية، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

وأفرغ رجال الشرطة أكثر من 5 كاميرات موجودة في محيط مسرح الجريمة، ومن خلال التحريات المكثفة ومناقشة شهود العيان، توصلوا إلى أنه فى لحظة الواقعة، حدثت مشاجرة بين 3 أشخاص وبين سائق توك توك.

التحريات المكثفة توصلت إلى أن سبب الجريمة بين الطرفين، قيام أحد الأشخاص من الطرف الأول، بوضع التوك توك الخاص به فى قطعة أرض فضاء تستخدم كجراج خاص بالطرف الثاني.

وأنه فى تلك اللحظة، نشبت مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، ليقوم أحد الأشخاص من الطرف الأول بإطلاق عيار ناري تجاه المتوفى من فرد خرطوش كان بحوزته، ولفظ الضحية أنفاسه الأخيرة.

وضبط رجال الشرطة المتهمين، واقتادوهم إلى قسم الشرطة، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانون العقوبات وبالتحديد المادة رقم 234، تناول عقوبة ارتكاب جريمة القتل، ولتوضيح العقوبة، أوضح حسام همام المحامي لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».