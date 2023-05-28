الإعدام لشخص قتل سائق «توك توك» تدخل للدفاع عن سيدة في الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها بالإعدام شنقا لحلاق قتل سائق «توك توك» في منطقة القلج، بدائرة مركز شرطة الخانكة، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامه.

وصدر الحكم في جنايات بنها الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال وأحمد أسامة دبوس ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامي.

إحالة قاتل سائق «توك توك» بالخانكة للجنايات

وكشفت أوراق القضية، أن المتهم محمد محمود حنفي، 25 سنة، حلاق، قتل المجني عليه أحمد أسامة عبد العزيز سيد، سائق «توك توك»، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، وما إن ظفر بالمجنى عليه حتى أسدى له طعنة قاتلة استقرت بكتفه الأيسر، محدثًا إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

تفاصيل مقتل سائق «توك توك» بالخانكة

وشهدت منطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، مصرع سائق على يد عاطل، إثر تدخل المجنى عليه لفض مشاجرة بين المتهم وربة منزل وأحد أقاربها، وتم نقل المجنى عليه إلى مستشفى الخانكة العام، وألقى القبض على المتهم والأداة المستخدمة فى الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.