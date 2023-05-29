حبس عامل خردة قتل فران في المنيرة بسبب خلافات.. ومحام يوضح العقوبة

خضع عامل خردة متهم في قضية قتل فران بالمنيرة إلى جلسة تحقيق، للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، أمام الجهات المختصة، قائلا «كنت بكلم أخته وجاء يتخانق معايا ويعمل مشكلة».

خلافات بين المتهم والمجني عليه

وأضاف المتهم، خلال اعترافاته أمام النيابة العامة، أنّه ارتكب الواقعة نتيجة وقوع مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه، لكونه على علاقه بأخته وبمعرفة الضحية قام بمعاتبته وحدثت مشادة كلامية بينهما.

وتابع المتهم، «جاء يقولي أنت بتكلمها ليه، ولسه بفهمه شدينا سوا في الكلام، راح غلط وبدأ يضربني، روحت جايب مطواة وضربته بيها في صدره».

وفي ختام الجلسة، قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة، لاستكمال التحقيقات بها.

بلاغ بوفاة فران أثناء مشاجرة مع أحد الأشخاص

تفاصيل البلاغ تعود إلى وصول إخطارا لمباحث إمبابة، من أحد المستشفيات بوصول جثمان أحد الأشخاص يعمل فران 22 سنه، مصاب بطعنه نافذة في الصدر، أدت إلى وفاته نتيجة مشاجرة بينه وبين المتهم عامل خردة 20 سنة.

وبالفحص تبين أنّ المتهم، قتل المجني عليه أثناء مشاجرة بينهما بواسطة سلاح أبيض «مطواه»، بسبب وجود علاقة بينه وبين أخت المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجته اعترف بارتكابه الحادث، وتحرر محضر به، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق، والتي ناظرت جثمان المجني عليه، وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بحبس المتهم، مرتكب الجريمة.

العقوبة القانونية على المتهم

وتعليقا على الحادث والعقوبة المنتظرة للمتهم، أوضح حسن شومان، المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه، «يُحكم على فاعل هذه الجناية- جناية القتل العمد- بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأنّ هذا الظرف المشدد، يفترض أنّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة، مع توافر صلة زمنية بينها».