أول أيام عيد الأضحى 2023.. «البحوث الفلكية» يوضح

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد أول أيام عيد الأضحى 2023 في مصر وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحا أن يوم 28 يونيو المقبل سيكون أول أيام عيد الأضحى 2023، على أن يكون يوم 27 يونيو الجاري موعد وقفة عرفات 2023.

أول أيام عيد الأضحى 2023.. الرأي النهائي

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لتقرير صادر عنه، ان الرأي النهائي لتحديد موعد أول أيام عيد الأضحى 2023، سيكون لدار الإفتاء المصرية وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية وذلك لارتباط موعد العيد بركن الحج الأعظم، لافتا إلى أن المعهد لديه أكثر من موقع لرصد ومتابعة أهلة الشهور العربية موزعة بمختلف مناطق الجمهورية، وأن هناك عددا من الاشتراطات والقواعد يتم الأخذ بها لرصد أهلة الشهور العربية.

تنسيق مع الإفتاء قبل إعلان أول أيام عيد الأضحى 2023

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن استطلاع رؤية أهلة الشهور العربية ومنها شهر ذي الحجة، يكون بالاشتراك مع اللجان العلمية التابعة لدار الإفتاء المصرية، وهيئة المساحة المصرية، وسيتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة يرم الرؤية الموافق 29 من شهر ذي القعدة، فضلا عن تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى 2023.