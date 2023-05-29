تاريخ عيد الأضحى 2023 في الجزائر.. الرؤية الشرعية لتحري الهلال

يستعد الجزائريون للاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2023، لذا يبحث الأشخاص عن تاريخ العيد، والذي سيكون بحسب التقويم الهجري يوم 10 ذي الحجة، الموافق الخميس 29 يونيو 2023، على أن تكون وقفة عيد الأضحى المبارك في الجمهورية الجزائرية يوم 9 ذي الحجة، الموافق الأربعاء 28 يونيو المقبل.

تاريخ عيد الأضحى 2023 في الجزائر

وبحسب هيئة الأرصاد في الجزائر فإن المعيار لتحري الأهلة هو الرؤية الشرعية، وسيتم رؤية الهلال، وحينها يتم معرفة تاريخ عيد الأضحى 2023 في الجزائر، والذي يستمر لمدة 4 أيام حتى 13 ذو الحجة، ومن المقرر أن يتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 18 يونيو 2023، ووفقاً للحسابات الفلكية هذا العام.

وتُعد رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة مساء يوم الأحد 18يونيو 2023 بداية شهر ذي الحجة، ليكون حينها الثلاثاء27 يونيو هو يوم الوقوف بعرفة، و الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك في السعودية والجزائر ومصر والسودان والوطن العربي، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في الجزائر من يوم الأربعاء 10 ذي الحجة، 28 يونيون حتى يوم السبت 13 ذي الحجة، 1 يوليو 2023.

تاريخ عيد الأضحى 2023 في الجزائر والاحتفالات في البلاد

وبعد معرفة تاريخ عيد الأضحى 2023 في الجزائر، الذي يوافق الخميس 29 يونيو 2023، بالحسابات الفلكية، يمكن معرفة العادات الخاصة بالجزائريين في عيد الأضحى، والتي تبدأ في السادسة صباحا لصلاة عيد الأضحى ثم الذبح والنحر والاحتفال مع الأسرة.