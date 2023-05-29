متحدث «الزراعة»: استيراد 170 ألف رأس ماشية لطرحها في عيد الأضحى

أعلن الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة ومقبولة بصورة تؤدي إلى اتزان السوق، مؤكدًا الإفراج عن 180 ألف رأس ماشية، ومن ثم إصدار موافقات لدخول 170 ألف رأس ماشية لطرحها في عيد الأضحى المبارك، منها 45 ألف رأس للذبح الفوري في المذابح الحدودية وستدخل لحومًا، فضلًا عن 20 ألف رأس من الأغنام، و105 آلاف رأس من العجول بغرض التربية.

تعظيم حركة الإنتاج المحلي

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أنّ المجهودات التي تتم في هذا الملف تنعكس بشكل إيجابي على حركة تداول روؤس الماشية المملوكة، مشيرًا إلى أنّ هناك تعظيمًا في حركة الإنتاج المحلي، ونعمل على زيادة حجم التربية في الإنتاج المحلي من أجل توافر الروؤس المحلية.

العمل على زيادة نقاط ومنافذ البيع

وتابع بأنّ هناك اهتمامًا خاص بتعظيم الإنتاج الخاص بروؤس الماشية، فضلا عن العمل على زيادة نقاط ومنافذ البيع أمام المواطن المصري، مشيرًا إلى أنّه يجرى طرح كميات كبيرة من اللحوم خلال معرض «زهور الربيع» بالمتحف الزراعي وأيضًا مبادرة «خير مزارعنا»، موضحًا أن اللحوم البلدية تبدأ من أسعار 225 جنيهًا.