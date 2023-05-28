هل يجوز للمضحي حلاقة شعره قبل عيد الأضحى؟.. «الإفتاء» توضح

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، الذي يرتبط بالعديد من الأحكام والأفعال التي يستحب فعلها قبل وأثناء أيام العيد، ومن بين هذه الأمور عدم حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى، الذي يعد واحدة من السنن المستحبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى.. سنة مستحبة

دار الإفتاء المصرية، أوضحت عبر موقعها الرسمي، أنّ هناك العديد من الأمور المستحب فعلها في عيد الأضحى المبارك، حيث يُستحب للمضحي قبل التضحية أن يربط الأضحية قبل يوم النحر بأيام، إظهارًا للرغبة في القربة، وأن يقلدها؛ أي يجعل شيئًا في عنقها ليعلم أنّها أضحية، وأن يُجَلِّلها؛ وهو تغطيتها وإلباسها الجُلَّ بضم الجيم أو فتحها؛ لصيانتها قياسًا على الهَدي.

أما عن حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى، فأضافت دار الإفتاء، أنّه يستحب كذلك للمضحي ألا يزيل شيئًا من شعره أو أظفاره إذا دخل أول ليلة من عشر ذي الحجة؛ وذلك تشبهًا بالحجيج، والأصل في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعًا: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم.

رجاء العتق من النار

وأوضحت دار الإفتاء أنّ بعضهم جعل الحكمة من عدم إزالة شيء من الشعر أو الأظافر، أن يبقى من يريد التضحية كامل الأجزاء رجاء أن يعتق من النار بالتضحية، وهذا الأمر مسنون عند المالكية والشافعية، وواجب عند الحنابلة.