إسلام إبراهيم: فيلم «ع الزيرو» مغامرة مختلفة مع محمد رمضان

ينشغل الفنان إسلام إبراهيم حاليا، في تصوير مشاهده الأخيرة ضمن أحدث أعماله السينمائية فيلم «ع الزيرو»، المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى.

وعبر إسلام إبراهيم عن سعادته بتجربة فيلم «ع الزيرو»، التي يخوض خلالها أجدد أعماله السينمائية أمام النجم محمد رمضان، واصفا إياها بمغامرة جديدة في مسيرته، حيث يجسد دورا مختلفا تماما عن أدواره الدرامية والسينمائية السابقة.

إسلام إبراهيم يكشف عن تفاصيل دوره فى فيلم ع الزيرو

كشف إسلام إبراهيم في بيان، عن تفاصيل دوره قائلا: «اجسد شخصية نبيه، وهو مساعد دي جي محترف، ورفيق درب شخصية محمد رمضان، وشخصيتي تحمل العديد من المفاجآت في حبكة الفيلم، وأعد الجمهور بفيلم مختلف وقصته غير معتادة».

فيلم «ع الزيرو» بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما، من بينهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف دسوقي، من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، مقرر عرضه في صالات السينما خلال موسم عيد الأضحى المبارك.