إسلام إبراهيم: مصطفى درويش ساعدني للمشاركة مع دنيا سمير غانم في بطولة مسلسل

نعى الفنان إسلام إبراهيم، الفنان مصطفى درويش الذي وافته المنية في ظهر أمس الإثنين، موضحًا: «صدمة كبيرة جدا، لا أعرف ما يجب قوله، حق مصطفى علينا أن نبرز مدى حبه للناس، كان طيب وجدع وبيقف في ضهر أي حد، وعشرة، لأننا كنا مع بعض في نجاحات كتير»، مؤكدا أن الراحل سعى لحل مشكلته حتى يشارك مع دنيا سمير غانم في بطولة مسلسل.

ليس من المهم أن يكون الإنسان مشهورا ولكن محبوبا

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc: «حب الناس هو الذي يبقى في نهاية المطاف، ليس من المهم أن يكون الإنسان مشهورا ولكن محبوبا، طوب الأرض بيحب مصطفى وهو ما ظهر في الجنازة».

وتابع الفنان: «كل واحد من اللي كان موجود له موقف أو موقفين معه دعمه فيهم، في محنة شريف دسوقي كان أكتر حد واقف جنبه وبيدعمه كان يتدخل بعلاقاته لأنه كان حبيب كل الناس وكان بيعمل حاجات إحنا مش بنقدر عليها، كنت أستشيره في أمور كثيرة، بعد مسلسل بـ100 وش بشهور، عُرض عليّ المشاركة في مسلسل مع دنيا سمير غانم، حدثت أكثر من مشكلة وكان المسلسل هيروح مني، وحكيت له، سعى وقابل ناس عشان ننسق مواعيد وكلم ناس معارفه، كأنه هو اللي هياخد الدور ده، ولو في حد كاتب بوست كويس عني كان بيعملي MENTION، عشان عارف إني هنبسط».