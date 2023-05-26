إسلام إبراهيم ينضم لأبطال فيلم «ع الزيرو»

انضم الفنان إسلام إبراهيم لأبطال فيلم «ع الزيرو» مع محمد رمضان ونيللي كريم، إذ بدأ تصوير دوره في الفيلم منذ يومين.

ويجسد إسلام إبراهيم دور الصديق المقرب من محمد رمضان، والذي يقف بجانبه في المواقف الصعبة التي تقابله، ويسانده ويساعده في تخطيها.

والفيلم من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، خالد الصاوي، جومانا مراد، شريف دسوقي، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.

سبب توقف التصوير في الفترة الماضية

واستأنف المخرج ماندو العدل تصوير الفيلم بعد نهاية شهر رمضان، حيث توقف تصوير الفيلم قبلها بقليل بسبب إلتزام أبطاله بتصوير عدد من الأعمال الرمضانية.

ويستمر التصوير خلال الأيام المقبلة حتى ينتهى ماندو العدل من تصويره قبل عيد الأضحى، الذي سيعرض خلاله الفيلم في السينمات المصرية والعربية.

آخر أعمال إسلام إبراهيم

وكان آخر أعمال إسلام إبراهيم السينمائية هو فيلم «أخي فوق الشجرة» الذي عُرض في السينمات في بداية العام الجاري، وشارك في بطولته مع رامز جلال ونسرين طافش، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وجمع في شباك التذاكر إيرادات تجاوزت 15 مليون جنيه.