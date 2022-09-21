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إسلام إبراهيم بـ «القاهرة للدراما»: محظوظ بالمشاركة في «راجعين يا هوى»

كتب:

شريف سليمان
11:00 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
الفنان إسلام إبراهيم

الفنان إسلام إبراهيم

قال الفنان إسلام إبراهيم، إنه كان محظوظا هذا العام، لأنه شارك في عملين مهمين، وهما «راجعين يا هوى»، و«وش وضهر».

وأضاف «إبراهيم» خلال لقاء مع الإعلامية شيرين عفت، على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «العمل الجيد لو عُرض في أي وقت سينجح، لكن هناك مسلسلات تحصل على فرصة أكبر عندما تُعرض في شهر رمضان».

وتابع إسلام إبراهيم: «مسلسلات شهر رمضان لا يجب أن تتسم بالجرأة الشديدة».

وفي وقت سابق، وجه إسلام إبراهيم، رسالة شكر للقائمين على مهرجان القاهرة للدراما، المُقام حاليًا بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، قائلًا إنّ «اهتمام الدولة بمهرجان الدراما، أمر مهم ويصب في صالح الفن».

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وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سعيد بكل ما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خدمات للفن والدراما والنهوض بها.

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بقلم شريف سليمان