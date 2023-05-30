8 معلومات عن المنطقة اللوجستية بالزقازيق.. الافتتاح مطلع 2024 

تتواصل أعمال الإنشاءات بالمنطقة اللوجستية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، التي تمثل تطورا كبيرا في حركة التجارة الداخلية، وتهدف إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر، دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة، ومن المقرر الافتتاح مطلع عام 2024.

تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أهم المعلومات عن المنطقة اللوجستية الجديدة بالزقازيق.

1- مشروع المنطقة اللوجستية في مدينة الزقازيق، يضم جراج من دورين علي مساحة 10 آلاف متر، ويعد أول جراج هيدروليكي متعدد الطوابق يسع 860 سيارة

2- الدور الأول يضم سلسلة تجارية ضخمة و2 صيدلية و2 بنك وأكثر من 20 محلا تجاريا، على وجهة رئيسية تمتد لنحو 160 مترا.

3- الطابق الأول العلوي يضم سوق مخصص لمحال بيع الذهب والأزياء الموضة.

4- الطابق الثاني، يتكون من ساحة مخصصة للفود كورت التي تضم سلسلة من أشهر البراندات العالمية، ويضم منطقة مخصصة للأطفال على مساحة تصل إلى 2000 متر وصالة بولينج.

5- الطابق الثالث يضم 6 قاعات سينما، وعدد من المحال التجارية.

6- تضم المنطقة الفندقية عباره عن جزء مخصص للقطاع الفندقي يضم 70 غرف فندقية مزودة بخدمات مخصصة تشمل مطاعم خاص وصالات رياضية.

7- تضم منطقة طبية تتكون من طابقين وتشمل أكثر من 150 عيادة تصلح لكل الأنشطة والتخصصات الطبية، وبمساحات تتراوح من 48 وحتى 150 مترا.

8- سطح المنطقة اللوجستية يتكون من منطقة خضراء مفتوحة تمتد لمسافة 3000 متر، وتضم نافورات راقصة وصالات رياضية ومطاعم وكافيهات.

وكان محافظ الشرقية، شدد على الشركة المنفذة، ضرورة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات خلال المدة الزمنية المقررة لافتتاح المنطقة، بداية عام 2024، وفقا للموعد المتفق عليه.