موعد التقديم لرياض الأطفال بكفر الشيخ.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، في تلقي طلبات التقديم للمدارس الرسمية والمتميزة للغات «رياض الأطفال»، للعام الدراسي 2023- 2024، من 1 يونيه حتى 13 من الشهر ذاته.

وفيما يلي، ننشر الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم للمدارس الرسمية والمتميزة للغات «رياض الأطفال» بكفر الشيخ:

شرط تقديم رياض الأطفال بكفر الشيخ

- من سن 4 سنوات لسن 5 سنوات إلا يوم في شهر أكتوبر 2023، المستوى الأول في رياض الأطفال.

- من سن 5 سنوات لسن 6 سنوات إلا يوم في شهر أكتوبر 2023، للمستوى الثاني بالمدارس الرسمية.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023- 2024

ـ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، بعد فتح باب التقديم وطباعة الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسي المقبل 2023- 2024.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل وصور منها.

ـ صورة سارية لـ البطاقة الشخصية الأب والأم.

ـ 8 صور شخصية مقاس 4×6.

ـ وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

ـ ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.

ـ حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

ـ في حالة وفاة الأب «ولي الأمر» يجب تقديم شهادة الوفاة.

- حافظة بلاستيك.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية استعدت لاستقبال ملفات التقديم للمدارس الرسمية والمتميزة للغات، وسيتم تحديد سُبل التقدم إما على موقع المديرية أو التقديم ورقياً، وذلك بمتابعة سماح أبو شامة، موجه عام رياض الأطفال بالمديرية.